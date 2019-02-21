Son Dakika Haberleri: Filistinlilerin Mescid-i Aksa Nöbeti Devam Ediyor

Filistinlilerin Mescid-i Aksa Nöbeti Devam Ediyor

59 dakika önce

KUDÜS (AA) – Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa Nöbeti Devam Ediyor, System.String[]
KUDÜS (AA) – Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasına tepki gösteren Filistinliler, sabah namazı öncesi Harem-i Şerif'te bir araya geldi.

Rahmet Kapısı'nın önünde toplanan çok sayıda Filistinli, sabah, öğle ve ikindi namazlarını burada eda etti. Gençlerin ağırlıkta olduğu grup, namazın ardından marşlar okuyarak Mescid-i Aksa'daki nöbetlerine devam etti.

İsrail polisinin yoğun şekilde toplandığı alanda, herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurulması nedeniyle Filistinliler pazartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'da sabahın erken saatlerinden yatsı namazı sonuna kadar nöbet tutuyor.

İsrail polisi, önceki gün nöbet tutan Filistinlilere saldırarak birçok kişiyi yaralamış, 19 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:33 Kaynak: AA

İsrail, Sabah, Aksa, Güncel
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