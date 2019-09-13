Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti
1 saat önce
Fransa'nın Val-de-Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak Gazze, İsrail yazıldı. Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi
Fransa'nın Val-de- Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak " Gazze, İsrail" yazıldı.
Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:00
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