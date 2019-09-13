Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti

Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fransa 'nın Val-de- Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak " Gazze , İsrail " yazıldı.

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