Son Dakika Haberleri: Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti
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Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine "Gazze, İsrail" yazması tepki çekti

1 saat önce

Fransa'nın Val-de-Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak Gazze, İsrail yazıldı. Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi

Filistinlilerin oturum kartlarının üzerine

Fransa'nın Val-de- Marne kentinde yaşayan Filistinli bir şahsın valilikten aldığı oturum kartında doğum yeri olarak " Gazze, İsrail" yazıldı.


Filistin Fransız Dayanışma Derneği eski Başkanı Tevfik Tahani, yapılan hatayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Fransa, İsrail, Marne, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:00 
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