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Zeytin hasadı yapan Filistinlilerden detay görüntüler

İsrail güçlerinin Filistinlilere ve aktivistlere müdahale etmesi

Filistinlilerin namaz kılmasından detay Filistinlilerin zeytin hasadı dayanışmasına müdahale eden İsrail güçleri 2 kişiyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün tehcir tehdidi altındaki Silvan Mahallesi'nde zeytin hasadı etkinliğinde bir araya gelen Filistinli bölge sakini ve aktivistlere müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli bölge sakinleri ve onlara destek veren aktivistler, sabah saatlerinden itibaren Silvan'a bağlı Rubabe Vadisi'nde zeytin hasadı için toplandı.

İsrail'in, Silvan Mahallesi'nde zeytin ağaçları dikili düzinelerce dönüm araziye el koyma planını reddetmek ve topraklara bağlılıklarını vurgulamak için bir araya gelen Filistinliler, burada cuma namazını kıldı ve birlikte zeytin topladı.

İsrail güçleri barışçıl etkinliğe müdahale etti

İsrail polisi ise zeytin hasadı için bölgeye gelen Filistinlilerin ve aktivistlerin barışçıl girişimini engellemeye çalıştı.

Kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Polis, gözaltıların nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

"Topraklarımıza el koyma girişimlerini kınıyoruz"

Yerel sivil toplum platformu Rubabe Vadisi İnisiyatifi, etkinliğin, İsrail güçlerinin Silvan Mahallesi'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme hedefiyle Filistinlilere ait topraklara el koyması, evlerini yıkması ve Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmasına karşı mahalle sakinleriyle dayanışma amacıyla düzenlendiğini duyurdu.

Platformun yazılı açıklamasında, "Bölge sakinlerinin elde ettiği resmi haritalara göre, (İsrail) işgal güçlerinin ilk hedefinin, Mescid-i Aksa'nın yakınındaki Rubabe Vadisi sakinlerini yerinden etmek olduğuna dikkati çekiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etkinliğin yarın da devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İsrail askerlerinin buradaki varlığını, zeytin hasadı sırasındaki tacizlerini ve diğer tüm provokasyonlarını, yol kapatmalarını ve topraklarımıza el koyma girişimlerini kınıyoruz." denildi.

Silvan'daki Filistinliler yasa dışı yerleşim tehdidi altında

İsrail güçleri uluslararası tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme hedefiyle Filistinlilere ait evleri yıkmaya veya Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmaya devam ediyor.

İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimciler lehine çeşitli gerekçelerle uyguladığı bu baskılar en fazla Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa yakınındaki Silvan Mahallesi'nde hissediliyor.