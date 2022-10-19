Filistinlilerin zeytin hasadına katılan Fransız kadın Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralandı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırısında, Fransız bir kadın aktivist yaralandı.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırısında, Fransız bir kadın aktivist yaralandı. Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Kurumu Beytullahim Ofisi Müdürü Hasan Berihiyye, konuya dair AA muhabirine konuştu. Berihiyye, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Kisan köyünde zeytin toplayan Filistinlilere ve onlara destek olan yabancı aktivistlere saldırdığını belirtti. Yerleşimcilerin Fransız bir kadın aktiviste bıçakla saldırdığını aktaran Berihiyye, aktivistin olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti. Batı Şeria'da zeytin hasadının başladığı ekim ayından bu yana Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilere saldırılar düzenliyor. Filistinlilere destek olmak isteyen yabancı aktivistler de zaman zaman zeytin hasadına katılıyor.

Kaynak: AA

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