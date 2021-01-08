Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan'ı beğeniyorum

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08.01.2021 09:34
SİNEMA KONUSUNDAİÇİMDE UKDE KALMADIFİLİZ Akın, 120'ye yakın filmde rol aldıktan sonra sinemayı neden bıraktığını şöyle açıkladı: "Kendime göre tam sinemada en anlamlı dönemimi yaşıyordum ki hayatımıza televizyon girdi.
SİNEMA KONUSUNDA
İÇİMDE UKDE KALMADI
FİLİZ Akın, 120'ye yakın filmde rol aldıktan sonra sinemayı neden bıraktığını şöyle açıkladı: "Kendime göre tam sinemada en anlamlı dönemimi yaşıyordum ki hayatımıza televizyon girdi. Büyük bir tutku ve tiryakilikle bize bağlı olan insanlar bu yeni oyuncağın karşısında büyülendiler, evden çıkmaz oldular. İzleyicinin adeta sinema ile göbek bağı koptu. Yapımcılar piyasadan çekildi. Kimisi cinsel içerikli filmlere ya da şarkıcılarla çekilen konser niteliğindeki melodramlara yöneldi. Bu belirsiz süre içinde sinema beni bırakmadan ben onu bırakmak istedim. İçimde ukde olacak bir şey hiç olmadı."
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