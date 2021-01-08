Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan'ı beğeniyorum - Son Dakika

Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan'ı beğeniyorum

08.01.2021 09:34
Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan'ı beğeniyorum, System.String[]

SİNEMA KONUSUNDAİÇİMDE UKDE KALMADIFİLİZ Akın, 120'ye yakın filmde rol aldıktan sonra sinemayı neden bıraktığını şöyle açıkladı: "Kendime göre tam sinemada en anlamlı dönemimi yaşıyordum ki hayatımıza televizyon girdi.

SİNEMA KONUSUNDA

İÇİMDE UKDE KALMADI

FİLİZ Akın, 120'ye yakın filmde rol aldıktan sonra sinemayı neden bıraktığını şöyle açıkladı: "Kendime göre tam sinemada en anlamlı dönemimi yaşıyordum ki hayatımıza televizyon girdi. Büyük bir tutku ve tiryakilikle bize bağlı olan insanlar bu yeni oyuncağın karşısında büyülendiler, evden çıkmaz oldular. İzleyicinin adeta sinema ile göbek bağı koptu. Yapımcılar piyasadan çekildi. Kimisi cinsel içerikli filmlere ya da şarkıcılarla çekilen konser niteliğindeki melodramlara yöneldi. Bu belirsiz süre içinde sinema beni bırakmadan ben onu bırakmak istedim. İçimde ukde olacak bir şey hiç olmadı."

Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan'ı beğeniyorum

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Filiz Akın: Haluk Bilginer ve Nuri Bilge Ceylan'ı beğeniyorum - Son Dakika Magazin


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