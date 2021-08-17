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Filiz Akın: Hayat bu role uygun gördü! - Son Dakika

Filiz Akın: Hayat bu role uygun gördü!

17.08.2021 08:23
Filiz Akın: Hayat bu role uygun gördü!, System.String[]

Türk sinemasında 100'ü aşkın filme imza atan Filiz Akın'ın özel yaşamı ve sanat hayatının bilinmeyenlerini anlattığı "Hayatın Provası Yok" adlı kitap, İnkılap Kitabevi tarafından yayımlandı.

Türk sinemasında 100'ü aşkın filme imza atan Filiz Akın'ın özel yaşamı ve sanat hayatının bilinmeyenlerini anlattığı "Hayatın Provası Yok" adlı kitap, İnkılap Kitabevi tarafından yayımlandı. Sanatçı, nehir söyleşi türündeki kitapta Bircan Usallı Silan'ın sorularına yanıt verdi. Akın, "Oyunculuk yaparken es geçtiğin ya da doya doya yaşamadığın duygular oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

CENAZEYE KATILAMAZDIK

"Biz o kadar yoğun çalışırdık ki, yakınlarımızın cenazesine bile katılamadığımız olurdu. Fazla özveri isteyen bir işti sinema. Günler, geceler boyunca çalışırdık. Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşadığımı söyleyemem. Kadın olmak ne tuhaf. Ayrıca bunun hakkını nasıl verebilirsiniz? Bol bol süslenmek, giyinmek, farkını ortaya koymak ise; evet, bunları filmlerimizde rol gereği yaptık. Bir de ayrıca yapacak zaman yok. Abla olmak duygusu örneğin. Kız kardeşimi hep sevdim, hep ihtiyacı olduğunda yanında olmaya çalıştım. Annemle de öyle. Onlarla her an birlikte olamıyordum ama destektik birbirimize. Hayat böyle bir role uygun görmüştü bizi. Gerçek yaşamdan çok filmlerde yaşanacak ana temalar, duygular. Ama bunu şikayet olarak söylemiyorum. Değdi mi demiyorum en azından. Değdiğine inanıyorum. Şu gördüğüm sevgi, saygı. Az şey mi bunlar?"

Filiz Akın: Hayat bu role uygun gördü!

Kanseri bile nazikçe karşıladı

Kitapta, ünlülerin Filiz Akın'la ilgili düşüncelerine de yer verildi.

ZÜLFÜ LİVANELİ: Film yıldızı olmak ilginç bir deneyim. Kim bilir kaç insanın hayalini süslüyorsun, kim bilir kaç bin duvarda resmin asılı, kim bilir kaç genç kız sana benzemeye çalışıyor. İşte bütün bunlara rağmen "sahici, yalın, dost bir insan" kalabilmek için Filiz Akın olmak gerekiyor.

TÜRKAN ŞORAY: Adını duyunca içimin titrediği Filiz; narin, duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı da olan arkadaşım. En umutsuz anda bile, bir umut ışığı yakalar.

OYA BAŞAR: Çocukken açık hava sinemasına gider, o sihirli dünyayı seyrederdik. Sarı uzun saçları, zarafeti ve şıklığı bana hep çok farklı gelmişti. Yıllar sonra kendisini tanıdığımda ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek olduğunu gördüm. Benim hem ablam, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu.

İLKER İNANOĞLU: Bana hayat veren insan. Zevkli, kaliteli, kibarlık örneği. Kanseri bile nazikçe karşılayan hayat öğretmenim. Beni hep şaşırtmayı başaran benim en iyi arkadaşım, annem.

Filiz Akın: Hayat bu role uygun gördü!

İnkılap Kitabevi, Filiz Akın, Kitap, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Filiz Akın: Hayat bu role uygun gördü! - Son Dakika Magazin


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