Filiz Ali'den tabrik ziyareti







Oyuncu Alper Saldıran'ın davetiyle geçtiğimiz hafta Uniq'teki gösteriye kızı İdil ile gelen Filiz Ali,& ; babasının popüler eserinin tiyatro oyununu yaklaşık 1.200 kişilik coşkulu seyirci topluluğuyla beraber izledi. Mehmet Alkan'ın yönettiği ve başrolleri Tuba Ünsal, Alper Saldıran ve Sercan Badur ile paylaştığı oyunun sonunda Filiz Ali, sanatçılarla birlikte seyirciden büyük alkış aldı. Filiz Ali, kitabı kadar tiyatro uyarlamasının da halktan yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.& ;





