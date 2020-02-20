Filiz Ali'den tabrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Filiz Ali'den tabrik ziyareti - Son Dakika Magazin

Filiz Ali'den tabrik ziyareti

20 dakika önce

'Kürk Mantolu Madonna' tiyatro oyununa Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'den tebrik.

Filiz Ali'den tabrik ziyareti, System.String[]



Oyuncu Alper Saldıran'ın davetiyle geçtiğimiz hafta Uniq'teki gösteriye kızı İdil ile gelen Filiz Ali,& ; babasının popüler eserinin tiyatro oyununu yaklaşık 1.200 kişilik coşkulu seyirci topluluğuyla beraber izledi. Mehmet Alkan'ın yönettiği ve başrolleri Tuba Ünsal, Alper Saldıran ve Sercan Badur ile paylaştığı oyunun sonunda Filiz Ali, sanatçılarla birlikte seyirciden büyük alkış aldı. Filiz Ali, kitabı kadar tiyatro uyarlamasının da halktan yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.& ;



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Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:41 
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