Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı

Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geride biri 12 günlük 3 çocuk bırakan usta sanatçı, ölümünün 4. yılında da unutulmadı.

"YAŞADIĞIM SÜRECE GÖNLÜMÜN TAHTINDA OLACAKSIN"

İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal, kalpleri sızlatan bir paylaşım yaptı. İbrahim Erkal ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Filiz Erkal, "Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü. Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekânın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür" notunu yazdı.

GÜNEL VE EMİNE ÜN YORUM YAPTI

Filiz Erkal'ın paylaşımına Günel, "Abim nur içinde uyu" yorumunu yaparken Emine Ün ise, "Mekanı cennet olsun inşallah. Allah'ım sana ve çocuklarına her daim güç ve sabır versin canım" ifadelerini kullandı.