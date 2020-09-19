Filiz'i döverek öldürdüğü öne sürülen eşi, tahliye edildi (2) - Son Dakika

'HEM BEN HEM ÇOCUKLARIM MAĞDURUZ'

İzmir'de Filiz Tekin'in ölümünün darptan değil menenjitten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine eşini döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra tahliyesine karar verilen İbrahim Tekin, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Eşiyle 18 sene evli kaldığını belirten Tekin, "18 sene içerisinde çocuklarımı veya eşimi darp etmiş olsam çocuklarım benim yanımda olmazdı. Medyanın bunları yansıtma biçimi yanlış. Ben eşime hiçbir zaman 'bakımsızsın' demedim. İkimiz de çalışan insanlardık. Sabah 8'de çıkar akşam 5'te eve gelirdik. O tarlalarda çalışırdı, ben de halı yıkama işi yapıyordum. Benim eşimin bakımı ile ilgili niye şikayetim olsun? Biz zaten kaçarak ve severek evlendik. Birbirini seven iki insan neden böyle olaylar yaşasın" dedi.