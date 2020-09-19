Filiz'i döverek öldürdüğü öne sürülen eşi, tahliye edildi (2) - Son Dakika

Filiz'i döverek öldürdüğü öne sürülen eşi, tahliye edildi (2)

'HEM BEN HEM ÇOCUKLARIM MAĞDURUZ'İzmir'de Filiz Tekin'in ölümünün darptan değil menenjitten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine eşini döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra tahliyesine karar verilen İbrahim Tekin, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Filiz'i döverek öldürdüğü öne sürülen eşi, tahliye edildi (2), System.String[]

'HEM BEN HEM ÇOCUKLARIM MAĞDURUZ'

İzmir'de Filiz Tekin'in ölümünün darptan değil menenjitten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine eşini döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra tahliyesine karar verilen İbrahim Tekin, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Eşiyle 18 sene evli kaldığını belirten Tekin, "18 sene içerisinde çocuklarımı veya eşimi darp etmiş olsam çocuklarım benim yanımda olmazdı. Medyanın bunları yansıtma biçimi yanlış. Ben eşime hiçbir zaman 'bakımsızsın' demedim. İkimiz de çalışan insanlardık. Sabah 8'de çıkar akşam 5'te eve gelirdik. O tarlalarda çalışırdı, ben de halı yıkama işi yapıyordum. Benim eşimin bakımı ile ilgili niye şikayetim olsun? Biz zaten kaçarak ve severek evlendik. Birbirini seven iki insan neden böyle olaylar yaşasın" dedi.

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte köy hayatı sürdürdüklerini aktaran İbrahim Tekin, "Biz köylüyüz, tarım ve hayvancılık yaparız. Sürekli bağ, bahçe ve hayvan işleriyle uğraştığımız için vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar ve çizikler oluşur. Bunu köylüler bilir. Adli tıp raporunda belirtilen çiziklerin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Köy işlerinde her şey olabilir. Ayağın kayar, düşersin, vücudunda izler oluşabilir. Eşimin vücudunda çizik olduğunu dahi bilmiyordum. Menenjit hastalığı olduğunu cezaevinde öğrendim. Daha önce menenjitten ötürü hiç rahatsızlanmadı. Biz hastaneye baş ağrısı şikayetiyle gitmiştik. Bir saat kaldık, taburcu olduk. Pazartesi günü acile gittik, bizi psikiyatriste yönlendirdiler. Daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'nden çıkıp, Nazilli Devlet Hastanesi'ne gittik. Bu konuyla ilgili raporlarımız ve kamera kayıtlarımız mevcut" diye konuştu.'HEM BEN HEM ÇOCUKLARIM MAĞDURUZ'10 ay cezaevinde boşu boşuna kaldığını ve bu süreçte hem kendisinin hem de çocuklarının mağdur olduğunu ileri süren Tekin, "Ben insanları anlayamıyorum. Çoluğum çocuğum mağdur. İş bulamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Çalıştığım yerdeki arkadaşlar bana gelip, 'İbrahim medya sana çok yüklendi' diyorlar. Bir tek suçum günahım varsa yukarıda Allah'ım biliyor. Biri 17, biri 11 yaşında çocuklarım var. İkisi de benim yolumu gözlüyorlar. Daha geçen gün ot biçiyordum. Çocuklarım arayıp 'Baba gel' deyip durdular. Karşı taraf bizi köylü olduğumuz için ezdi. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Onlar da görecekler acıyı, tatlıyı. Ben eşimin ölümünü cezaevinde duydum. İki ay sonra da annem vefat etti. Bu yaşadıklarım basit şeyler değil" dedi.'EN GÜVENDİĞİM ARKADAŞLARIM BİLE ŞÜPHE DUYDU'Darp ettiğine dair hiçbir tutanak olmadığını söyleyen Tekin, "Sırtında üç santimetre bir çizik varmış. Duvara mı toslamış, nereye tosladıysa bir çizik oluşmuş. Bu nedenle 10 ay yattım. Adli tıp raporlarında ne kemik kırığı ne başka bir şey var. Raporların hepsi menenjit olduğunu söylüyor. Hatta organlarını bağışladıkları 3 kişi de vefat etti. En güvendiğim arkadaşlarım bile benden şüphe duyup, bana 'Sen böyle bir şey yaptın mı?' diye sordu. Ben böyle bir şey yapmış olsam dışarıda olur muyum? Çarşıya çıkabilir miyim? Ben boşu boşuna 10 ay yattım. 10 ay boyunca çocuklarımı camın arkasından gördüm. Bunların vebalini baldızlarımın üzerine atıyorum. Allah onlara da böyle bir acı versin" diye konuştu.Davut CAN/ İZMİR,

Filiz Tekin, İzmir, Karar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filiz'i döverek öldürdüğü öne sürülen eşi, tahliye edildi (2) - Son Dakika

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