Filiz'i döverek ölümüne neden olan eşine 24 yıl hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filiz'i döverek ölümüne neden olan eşine 24 yıl hapis istemi - Son Dakika

Filiz'i döverek ölümüne neden olan eşine 24 yıl hapis istemi

7 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde eşi Filiz Tekin'i (38), 'bakımsız olduğu' gerekçesiyle döverek ölümüne neden olduğu iddia edilen İbrahim Tekin hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Filiz'i döverek ölümüne neden olan eşine 24 yıl hapis istemi, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde eşi Filiz Tekin'i (38), 'bakımsız olduğu' gerekçesiyle döverek ölümüne neden olduğu iddia edilen İbrahim Tekin hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ödemiş'in Çaylı Mahallesi'nde 6 Aralık 2019 tarihinde, alkollü olarak eve geldiği öne sürülen İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Tekin, tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İbrahim Tekin hakkında hazırlanan iddianamede, Filiz Tekin'in vücudunda ekimozlar olduğu, ancak Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm sebebinin beyin zarları ve dokusu enfeksiyonu (menenjit) olduğu belirtildi. İbrahim Tekin ise savunmasında eşine şiddet uygulamadığını iddia etti. İddianamede, İbrahim Tekin'in eşine şiddet uyguladığı yönündeki tanık beyanlarında çelişkiler olduğu belirtilerek, sanık İbrahim Tekin ile ilgili, 'üzerine atılı suçların oluşup oluşmadığının takdir yetkisinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği' ifadesi kullanıldı.

Mahkemeye sunulan iddianame sonucunda Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
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