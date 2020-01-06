Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

6 saat önce

İZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı, System.String[]

İZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konuyu soru önergesiyle meclise taşırken, yoğun bakımdaki Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, "Nakil işlemlerinde ihmal olduğunu düşünüyoruz, konunun derinlemesine araştırılmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin'in, "Bakımsızsın" diyerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı alınmış ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledilmişti.

Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç perşembe günü, Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'SADECE BABAM KALDI'

Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, 15 Aralık'ta yapılan operasyondan sonra kendilerine her şeyin normal olduğunun söylendiğini belirterek, "Çok ağrıları ve sancıları olmasına rağmen biz de her şeyin normal olduğunu düşündük. Ardından 27 Aralık'ta da kendisi, diğer hastalarla art arda fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Önce menenjit olduğu düşünüldü, sonra yapılan araştırmalarda bunun izine rastlanmadığı söylendi. Diğer 2 hasta vefat etti, şu an sadece babam kaldı. Şu an bir çözüm bulunamıyor, aslında ne olduğu da tam bilinemiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan, babamın durumuna bakıp bir çözüm aramalarını istiyoruz. Vakit azalıyor" dedi.

Bir ihmal olduğunu düşündüklerini ifade eden Van Hove, "Bu ihmalin nerede ve kim tarafından olduğunu bilmiyorum çünkü uzman değilim. Yürüyerek hastaneye giden hastaların 2'sinin cenazesi çıktı, biri de yoğun bakımda. Babamın durumu çok ciddi. Annem bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla sürekli birlikteydi. Herkes çok kötü durumda" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ ÖZTÜRK: İHMAL VAR MI?

Ayrıca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplanması talebiyle soru önergesi verdi. Organ nakillerindeki başarı oranının ne olduğunu soran Öztürk, önergesinde, "Organları bağışlanan Filiz Tekin'in, vefatı öncesinde menenjit olduğu iddiası doğru mudur? Kişinin menenjit olduğu doğru değil ise nakil gerçekleşen hastalardan birinin vefatı diğerlerinin komada olmalarının nedeni nedir? Organ nakli gibi toplumsal hassasiyetin yüksek tutulması gereken bir konuda, yukarıda bahsi geçen vakada bir ihmal söz konusu mudur? Bakanlığınız konuyla ilgili bir inceleme başlatmış mıdır?" diye sordu.


İbrahim Tekin, Filiz Tekin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:13 Kaynak: DHA
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