Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2) - Son Dakika

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2)

6 saat önce

'İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3 kişiden 2'sinin ölmesi, birinin de tedaviye alınmasıyla ilgili Ege...

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2), System.String[]

'İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'

İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3 kişiden 2'sinin ölmesi, birinin de tedaviye alınmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Göksel, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988'den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağladığını belirtti. Merkezin uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla Türkiye'nin öncü organ nakil merkezleri arasında yer aldığını, dünyada da başarılarıyla anıldığını vurgulayan Göksel, Türkiye'deki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezlerinde de organ naklinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabildiğine değindi. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemlerinin de yine bu doğrultuda devam ettiğinin altını çizen Göksel, şunları kaydetti:

"Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir."

İZMİR,


İbrahim Tekin, Filiz Tekin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişinin korkunç ölümü kamerada!
Doğa Koleji velilerinden 'personel maaşları ödensin' çağrısı İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi

Son Dakika Haberleri
22:12 Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
22:12 Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
22:10 Karaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika
22:08 AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika
22:07 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş - KONYA - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:15:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]