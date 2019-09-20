Filli Boya’dan “Zafere Selam” duran anlamlı proje
1 saat önce
Filli Boya, hayata geçirdiği "Zafere Selam" projesiyle Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu tarihi alandaki kültürel mirası ve yaşam alanlarını gelecek nesillere taşımak için koruyacak.
Filli Boya, hayata geçirdiği "Zafere Selam" projesiyle Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu tarihi alandaki kültürel mirası ve yaşam alanlarını gelecek nesillere taşımak için koruyacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:35
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