Son Dakika Haberleri: Filli Boya’dan “Zafere Selam” duran anlamlı proje
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Filli Boya’dan “Zafere Selam” duran anlamlı proje

1 saat önce

Filli Boya, hayata geçirdiği "Zafere Selam" projesiyle Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu tarihi alandaki kültürel mirası ve yaşam alanlarını gelecek nesillere taşımak için koruyacak.

Filli Boya’dan “Zafere Selam” duran anlamlı proje, System.String[]

Filli Boya, hayata geçirdiği "Zafere Selam" projesiyle Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu tarihi alandaki kültürel mirası ve yaşam alanlarını gelecek nesillere taşımak için koruyacak.

Filli Boya, Çanakkale, Gelibolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:35 
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