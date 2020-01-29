Fillikçioğlu, başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Fillikçioğlu, başarılı sporcuları tebrik etti

19 dakika önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda milli takım havuzuna girmeye hak kazanan Aydın'dan dört sporcuyu tebrik etti.

Fillikçioğlu, başarılı sporcuları tebrik etti, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda milli takım havuzuna girmeye hak kazanan Aydın'dan dört sporcuyu tebrik etti.


Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya Belek'te 18-25 Ocak günleri arasında düzenlendi. Bin 557 sporcunun katılımı ile küçükler ve yıldızlar kategorisinde yapılan şampiyonada Aydın'dan 55 sporcu ter döktü. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı şampiyonada Aydın'dan 13 yaş genel kategorisinde Çağan Erdem Bektaş, Selçuk Emre Çolak, 10 yaş kızlar kategorisinde Nehir Yurt ve Meleknaz Öztatar milli takım havuzuna girmeye hak kazanarak Aydın'ı gururlandırdı.


Elde edilen bu başarının ardından, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tebrik mesajı yayımladı. Fillikçioğlu, "Şampiyonada Aydın'ımızı başarı ile temsil eden tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takım havuzuna girmeye hak kazanan sporcularımız Çağan Erdem Bektaş, Selçuk Emre Çolak, Nehir Yurt ve Meleknaz Öztatar'ın Aydın'ımızı ve ülkemizi milli takımlarda gururla temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Türkiye, Belek, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
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