Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret - Son Dakika

Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın gerçekleştirdiği güz dönemi bölümler arası futbol turnuvasına katıldı.

Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın gerçekleştirdiği güz dönemi bölümler arası futbol turnuvasına katıldı.Turnuvada ilk 3 sırayı alan takımların sporcularına kupa ve madalyalarını takdim ederek, tebrik etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, aynı gün gerçekleştirilen KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in konuşmacı olarak katıldığı 'Kariyer Planlama' konferansı için Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş'u makamında ziyaret etti.


Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen konferansta, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, girişimcilik fırsatları ve KOSGEB teşvikleri hakkında bilgiler verdi. Soru cevap bölümünün akabinde KOSGEB İl Müdürü Dülger'e ve ev sahipliğinden dolayı Dekan Gündoğmuş'a öğrencilerin yurtlarda yapılan ebru tablosunun Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu tarafından takdim edilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk büfeci, Almanya'nın en cesur büfecisi ilan edildi
İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
16:16 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
16:14 Kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:13 En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi - Son Dakika
16:12 Büyükelçi Al-Zawawi, Hatay'da Suriyelilere yardım dağıttı - Son Dakika
16:11 Yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu - Son Dakika
15:58 İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
14:27 Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 16:20:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]