Film arası evlenme teklifi - Son Dakika

Film arası evlenme teklifi

Film arası evlenme teklifiKONYAALTI Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliği, ilginç bir teklife sahne oldu.

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Film arası evlenme teklifi

KONYAALTI Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliği, ilginç bir teklife sahne oldu. Hasan Çetinkaya adlı genç, film arasında kız arkadaşı İmran Turaç'a evlenme teklifinde bulundu. Turaç, büyük heyecanla 'evet' karşılığını verdi.

Koronovirüsle mücadeleyi her alanda devam ettiren Konyaaltı Belediyesi, düzenlediği güvenli sosyal etkinliklerle halka moral vermeye devam ediyor. Uncalı Mahallesi açık pazar yerinde perşembe hariç her akşam çok sayıda aracın katıldığı 'arabada sinema' etkinliği, 'Bizim İçin Şampiyon' filmiyle devam etti. 200'e yakın araç, Ahmet Katıksız'ın yönettiği film için erkenden yerini aldı. Yaklaşık iki saat süren filmin gösterimi sırasında Hasan Çetinkaya adlı genç, kız arkadaşı İmran Turaç'a evlenme teklifinde bulunarak geceye renk kattı.

FİLM ARASI EVLENME TEKLİFİ

Hasan Çetinkaya, aracında her şeyden habersiz film izleyen kız arkadaşı İmran Turaç'ı beyaz perdenin önüne davet etti. Şaşkınlık içinde perde önüne çıkan İmran Turaç, diz çökerek evlenme teklifi yapan Hasan Çetinkaya'ya büyük heyecanla 'evet' dedi. Farklı bir evlenme teklifi planladığını, bunun da en iyi yolunun Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği 'arabada sinema' etkinliği sırasında olabileceğini düşündüğünü ifade eden Hasan Çetinkaya, sosyal medya hesaplarından Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e bu düşüncesini aktardığını söyledi. Başkan Semih Esen'in de hemen kendisiyle iletişime geçtiğini ve ilgili birime yönlendirdiğini dile getiren Hasan Çetinkaya, o andan sonra kendisine her türlü olanağın sağlandığını kaydetti.

BAŞKAN ESEN'E TEŞEKKÜR

Başkan Semih Esen ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Hasan Çetinkaya, aldığı 'evet' cevabıyla da mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi. Böyle bir evlenme teklifi alacağını hiç beklemediğini dile getiren İmran Turaç ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmasında Hasan Çetinkaya'nın evlilik teklifi için Konyaaltı Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliğini düşünmüş olmasından çok mutluğu olduğunu belirten Başkan Semih Esen, çifte hayırlı olsun dileğinde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Hasan Çetinkaya'ya hiç düşünmeden destek sözü verdiğini dile getiren Başkan Esen, ilgili birimden görevli personele konuyla ilgili gerekeni yapmaları için talimat verdiğini kaydetti. Başkan Esen ayrıca çiftin de kabul etmesi halinde nikah akitlerini gerçekleştirebileceği sözünü verdi.

Hasan Çetinkaya, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Film arası evlenme teklifi - Son Dakika

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