Film Çekmek İsteyenler İçin Yapımcılık Atölyesi Başlıyor
1 saat önce
SİNEMA ADASI, sinemanın üretim süreçlerini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor.
Sinema Atölyeleri'nin dördüncüsü Gelecek uzun sürer, Rüzgarın Hatıraları ve Babamın Kanatları gibi ödüllü filmlerin yapımcısı Soner Alper'le devam ediyor.
Kadıköy'de Yeldeğirmeni'nde bulunan Sinema Adası'nda yapılacak olan 'Yapımcılık Atölyesi Soner Alper'in eğitmenliğinde altı hafta sürecek. 9 Mart Cumartesi günü başlayacak atölye, 13 Nisan'da sona erecek.
Katılımcıların bir filmin yapım aşamasındaki teknik ve yaratıcı becerilere yönelik eğitim alacakları Yapım Atölyesi'nin kontenjanı 15 kişi ile sınırlıdır.
ATÖLYEDE NELER OLACAK?
Atölye; Proje dosyası hazırlama, çekim bütçesi hazırlanırken elindeki kaynakları doğru dağıtma; bakanlık başvurusunda bulunma, ortak yapım marketleri hakkında bilgi sahibi olma, etkili pitching yapma, filme fon bulma, festivaller, dağıtım ve tanıtım stratejileri hakkında detaylı bilgileriiçeriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:52 Kaynak: Bültenler
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