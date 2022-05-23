Film değil gerçek: Ay'daki suyu içmek mümkün!

Araştırmacıların uzayla ilgili uçsuz bucaksız çalışmaları sürüyor. Her araştırma ise güneş sistemini ve uzayı daha derinlemesine inceleme isteğini getiriyor. Yapılan son araştırma, Ay'da milyarlarca yıl önce oluşan volkanik patlamaların yüzey altında buz tabakaları oluşturmuş olabileceğini gösterdi. Bu nedenle de Ay'daki astronotlar tarafından içme suyu olarak kullanılabileceği ihtimali ortaya çıktı.

Ay'daki buz tabakaları içme suyu olarak kullanılabilir

Dünya'nın tek uydusu olan Ay, gezegenimizdeki hayat başlamadan önce yanardağlardan meydana geliyordu. Bu volkanik oluşumlar ise zamanlar su buharını yüzeye yaydı. Sonucunda ise kraterlerdeki su buzunun oluşmasına neden oldu. The Planetary Science Journal'da yayınlanan araştırma ise Ay'daki astronotların içmesi için bu su buzlarını kullanabileceğini gösteriyor.

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Uzmanlar, çalışma için Ay'ın milyarlarca önceki modellerine baktı. Sonucunda ise yaklaşık her 22 bin yılda bir, Ay'da volkanik bir patlamanın olduğu ortaya çıktı. Bu patlamalar ise şu an, Ay'ın yüzeyinde siyah leke olarak yer alıyor. Bununla birlikte yeni çalışma, volkanların Ay'ı kutupları etrafında onlarca metre kalınlığında buz tabakalarının oluşmasına enden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın yazarları arasında olan Paul Hayne ise durumla ilgili açıklama yaptı. Hayne açıklamasında, "Yüzeyin beş veya on metre altında büyük buz tabakalarının olabileceğini düşünüyoruz." dedi. Aynı zamanda buz tabakalarının Ay'daki uzun süreli görevlerde astronotlar tarafından kullanılabileceğini de belirtti. Ek olarak, sudaki hidrojen ve oksijen, jet yakıtı olarak kullanılabilir. Bunu ise 'elektroliz' adlı işlemle gerçekleştirmek mümkün.

Bunların yanı sıra, volkanlardan gelen suyun yaklaşık yüzde 41'i buz olarak Ay'da yer alıyor iddiası var. Bu da fazla miktarda buzla karşı karşıya olabileceğimizi gösteriyor. Ancak buzun, Ay yüzeyinin derinliklerinde olması ve Ay'ın çoğunlukla güzey ve kuzey kutuplarda olması durumu zorlaştırıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ay'dan su kaynağı elde etmek mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.