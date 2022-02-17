Film galasında Turan Özdemir adına okunan mektup 'asparagas' iddiası - Son Dakika

DONDURMAK Gaymak filmiyle adından söz ettiren ve 2018'de yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir'in ölümünden önce rol aldığı 'İsmetse Olur' filmi, vizyona girdi. Filmin galasında Özdemir'in ölmeden önce film için yazdığı ileri sürülen bir mektup okundu. Mektubun asparagas olduğunu belirterek basın açıklaması yapan Özdemir'in kızı Avukat Ezgi Özdemir (38), "Yapım şirketi ve yönetmenin aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız. Kesinlikle babamızın bu şekilde anılmasını istemiyoruz" dedi.

Sinema oyuncusu Turan Özdemir, 2018 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi. Özdemir'in ölümünden önce rol aldığı 'İsmetse Olur' filmi, 11 Şubat'ta vizyona girdi. Filmin galasında Özdemir'in ölmeden önce yazdığı ileri sürülen bir mektup okundu. Galada film ile ilgili okunan mektup ailesi tarafından tepkiye neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Özdemir'in kızı Avukat Ezgi Özdemir, basın açıklaması yaparak filmin galasında okunan ve babası tarafından ölmeden önce yazıldığı söylenen mektubun yalan olduğunu söyledi. Özdemir, filmin yönetmeni ile yapımcısı hakkında 'evrakta sahtecilik' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirterek, tazminat davası da açacaklarını dile getirdi. 'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI'

Mektubun babasının sanatçı kimliğine zarar verdiğini söyleyen Ezgi Özdemir, "Haberlerde 2016'da çekilen ve babamın da rol aldığı filmin yayınlandığını gördük. Filmin galasında da babamın yıllar önce yazdığı söylenen bir mektubun ortaya çıktığı söylendi. Bu mektup kesinlikle, babamın el yazısıyla yazılmış veya babamın imzasını taşıyan bir mektup değildir. Tamamen filmin reklamını yapmak amacıyla uydurulmuş, bir mektup. Sanki babam kalp hastasıymış ve ölümünü hissetmiş gibi 'Artık hiç enerjim kalmadı. Siz bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım' gibi ifadeleri içeren bu mektup, detaylı bir şekilde incelendiğinde aslında uyduruk olduğu anlaşılıyor. Abim, yapım şirketini aradı ancak herhangi bir yetkiliye ulaşamadık. Yönetmeni aradık, sosyal medyadan durumu aktarmaya çalıştık, bir geri dönüş olmadı. Tek istediğimiz; bu mektubun babam tarafından yazılmadığını, ailesinden de özür dilediklerini bildirmeleriydi" diye konuştu.'BU YALANI SÜRDÜRMEYE DEVAM ETTİ'Evrakta sahtecilik oluşturacak nitelikte bir mektup yayınlandığını söyleyen Özdemir, "Bu durumun suç oluşturduğunu anlatmaya çalıştık. Mektubun babamın sanatçı kişiliğini, ailesinin manevi değerlerini zedeleyecek nitelikte olduğunu, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ve tazminat doğuracağı yönünde bilgi verdik. Kendisine ulaşmaya çalışsak da bize dönüş yapmayan filmin yönetmeni, sosyal medya platformunda katıldığı bir programda bu yalanı sürdürmeye devam edip, abim ile beni suçladı. Dava açabileceğimizi de söyledi. Konuşmalarında sanki bir mektup uydurulması ve okunması normalmiş gibi bir tavır da sergiledi" ifadelerini kullandı.'BABAM KALP KRİZİ SEBEBİYLE VEFAT ETMEDİ'Mektubun yalan olduğunun yazılanlardan belli olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: "Babamın yazdığı ileri sürülen mektupta, kalp sorunu yaşadığını yazdığı bir bölüm de var. Ancak babam 2016 yılında herhangi bir problem yaşamadı. Sadece 2017 yılında anjiyo oldu. Kalp krizi dahi geçirmedi. Babam kalp krizi nedeniyle vefat etmedi. Ölüm raporunda menenjit nedeniyle öldüğü yazıyor. Bu mektup içeriğinde sanki kalp krizinden ölmüş, ölümünü hissetmiş gibi bir hava yaratılmış. Babam hayata son derece bağlı, mesleğine aşık ve esprili bir kişilikti. Mektupta 'Eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum' gibi ifadeler var. Babamızın bu şekilde anılmasını kesinlikle istemiyoruz. Babamın son çıkmış filmi olabilir ama babamın zaten son çektiği film de değil. Bu film 2016 yılında çekildi ancak 2017 yılında çekilmiş film ve dizilerinin olduğunu görürsünüz. Yapım şirketi ve yönetmenin aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız. Manevi tazminat davası açacağız. Yönetmen bu konudaki açıklamasında bu mektubun babama ait olmadığını nereden bildiğimizi soruyor. Kendi el yazısı olmadığını söylediğimiz için de gözlerinin görmediğini ve bu nedenle başkasına yazdırmış olabileceğini ileri sürüyor ancak babamın gözleri çok net bir şekilde görüyordu. Film çekmiş bir insanın gözlerinin görmediğini ima edilmesi yönetmenin açıklamalarını gittikçe saçmalaştırıyor."GALADA OKUNAN MEKTUPTA NE YAZIYORFilmin galasında okunan mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:

"Canım mesai arkadaşlarım, benim büyük ailem. Hani çoğu Türk filmlerinde başrol oyuncusu bir mektup bırakır ve evi terk eder ya. Siz de bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Aranızda olmayı gerçekten çok isterdim. 'İsmetse Olur'da kısmet olmadı maalesef. Bu dünyada çok kötülük gördüm, çok fazla kötü gördüm. Zulüm edenler, her zaman nefretle anıldı. Bir tiyatrocuya yapacağınız en büyük iyilik, onu unutmamaktır. Kendimce düzgün bir hayat sürdüm ama eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum. Farz edin ki aranızda değilim ama ben her yerdeyim. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın."

- Bodrummuğla