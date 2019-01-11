Film Gibi Cezaevi Firarının Sanıkları Adliyede
49 dakika önce
Giresun'da önceki gün E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden Cüneyt Güneş'e yardım eden kardeşi ve arkadaşları Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.
Giresun
'da önceki gün E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden Cüneyt Güneş'e yardım eden kardeşi ve arkadaşları Trabzon
'un Of ilçesinde yakalanmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.
Olay, cinayetten 2 kez müebbet hapse mahkum edilen Cüneyt Güneş'in cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandı. Ziyarete gelen Güneş'in kardeşi ve bir arkadaşı açık görüş esnasında film sahnelerini aratmayan bir senaryo ile Cüneyt Güneş'i kaçırmış, yerine kardeşinin arkadaşı cezaevine girmişti. Durumun cezaevi görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine kaçan şahıslar fazla kaçamadan Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmışlardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Giresun Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - GİRESUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı