Film Gibi Cezaevi Firarının Sanıkları Adliyede

Film gibi cezaevi firarının sanıkları adliyedeGİRESUN - Giresun'da önceki gün E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden Cüneyt Güneş'e yardım eden kardeşi ve arkadaşları Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Film gibi cezaevi firarının sanıkları adliyede



GİRESUN - Giresun'da önceki gün E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden Cüneyt Güneş'e yardım eden kardeşi ve arkadaşları Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, cinayetten 2 kez müebbet hapse mahkum edilen Cüneyt Güneş'in cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandı. Ziyarete gelen Güneş'in kardeşi ve bir arkadaşı açık görüş esnasında film sahnelerini aratmayan bir senaryo ile Cüneyt Güneş'i kaçırmış, yerine kardeşinin arkadaşı cezaevine girmişti. Durumun cezaevi görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine kaçan şahıslar fazla kaçamadan Trabzon'un Of ilçesinde yakalanmışlardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Giresun Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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