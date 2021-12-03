Üye Girişi
Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı

03.12.2021 10:10

Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı Adana'da motosikletlerle gelip bir eve girerek silahla 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı daha tutuklandı Adana'da motosikletlerle gelip bir eve girerek silahla 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı daha tutuklandı.

Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı

Adana'da motosikletlerle gelip bir eve girerek silahla 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı daha tutuklandı

ADANA - Adana'da motosikletlerle gelip bir eve girerek silahla 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Eylül'de saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir ile ağabeyleri İsmail Demir ve İbrahim Demir'in evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin Demir'in, saldırganlardan Ali ile Yusuf B'nin ağabeyi Ahmet B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olduğu ve bu konuda dedikodu yaptığı için başladığı öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yusuf B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyimle birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize 'Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan' diye bağırıp küfretti. Sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, silahlı saldırıda motosikletleri kullandıkları öne sürülen Ö.A. ile M.Ç.'yi de bir süre sonra düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A. ile M.Ç. de tutuklandı. Ali B. ve olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri ilk olarak geçen hafta olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Halil İbrahim B.'yi otomobiliyle seyir halindeyken tespit etti. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu diğer şüpheliler Ali B. ve Ahmet B.'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. Adrese baskın yapan ekipler kalan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali B., Ahmet B. ve Halil İbrahim B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı
Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı
Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı
Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı
Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı

Hüseyin Demir, İsmail Demir, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı! 11:14 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor 11:09 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor 11:05 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
11:04 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor
11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!
11:01 Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti
10:58 Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu
10:52 Son dakika magazin haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu         
11:17
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:14
Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!         
11:06
Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!         
11:01
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement