Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı

İl başkanının evine silahla giren şahıs, ailesini rehin aldı ve onu para çekmesi için ATM'ye yönlendiren şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

SAMSUN - Samsun'da film senaryolarını aratmayacak gasp olayının şüphelisi polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siyasi partinin Samsun İl Başkanı Ü.T.'nin evine balkondan giren silahlı bir kişi ailesini rehin alarak kendisinden para istedi. İl Başkanı Ü.T.'yi bankanın ATM'sine yönlendiren gaspçı bir yandan da cep telefonu ile canlı görüşme yapıp polisi aramamasını sağlamaya çalıştı. Fırsat bulan Ü.T. polisten yardım istedi. Samsun polisi alarma geçti ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler Ü.T.'yi Atakent mevkisinde ATM'lerin yanında buldu. Ancak, gaspçı ile telefonla görüntülü konuştuğunu fark edince dikkatli çalışma başlattı. Bir süre sonra gaspçı, polisler eve ulaşmadan kaçmayı başardı. Polis yaptığı araştırma sonucu söz konusu olayı 32 yaşındaki A.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan A.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim olayla ilgim yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"Gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.