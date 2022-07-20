Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

CEP TELEFONU, BIÇAK, ŞORT VE TERLİKLERİ BULUNDU

Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele'yi 12 Temmuz'da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

EKİPLER TARAFINDAN SAĞ BULUNDU

Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarındaEle'ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı. Şehmus Ele'yi arama çalışmaları son günlerde İstanbul'un Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Aramalara Şehmus Ele, saat 13.00 sıralarında Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İZ BIRAKMAK İÇİN ÇIPLAK KALMIŞ

Şehmus Ele, olayın ardından bağlandığı CNN Türk canlı yayınında neden çıplak olduğunu da anlattı. Şehmus, ekiplerin kendisini bulması için kıyafetlerini teker teker geçtiği yerlere bıraktığını, bu nedenle de bulunduğunda üzerinin çıplak olduğunu ifade etti.