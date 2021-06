Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı

İngiltere'de 19 yaşındayken bir arabanın kendine çarpması sonrası hayatı alt üst olan talihsiz adam, beynindeki bir damar tıkanınca hafızasını kaybetti. Ameliyat ile hayata döndürülen adam ne ailesini ne de kazadan önceki herhangi bir anını hatırlayamadı.

ŞARKI ÇALINCA HAFIZASI YERİNE GELDİ

Aynı zamanda epilepsi hastası olan Thomas Leeds, kazadan bu yana geçen yıllarda geçmişini hatırlamak için pek çok şey yaptı ancak bunların hiçbiri sonuç vermedi. Bu şekilde hayatına devam eden Leeds, evlenip iki çocuk babası oldu. 30'uncu yaş gününü kutlayan Leeds, o akşam kendisi için verilen bir partide çalan şarkı ile her şeyi hatırlamaya başladı.

ROMAN YAZMAYA BAŞLADI

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 1980'lerin kült şarkısı The Whole of The Moon çalmaya başlayınca Leed'in hafızası geri geldi. Bir anda çocukluğuna dair pek çok anıyı hatırlayan Leeds, unuttuğu herkesi de hatırladı.

Bugün 37 yaşında olan Leeds şimdi başından geçenleri anlatan bir roman kaleme alıyor.