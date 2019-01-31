Film Gibi Kaza Anı Kamerada
50 dakika önce
Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere sonra da yoldaki bir araca çarptı.
Sabiha Gökçen
Havalimanı yolu üzerinde aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere sonra da yoldaki bir araca çarptı. Filmleri aratmayan kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı ile Tuzla
arasındaki bağlantı yolunda aksiyon filmlerini aratmayacak bir kaza gerçekleşti. Aracıyla hızla ilerleyen sürücü, önündeki aracı solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpmasına rağmen hızını alamayan araç oradan da yol üzerindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Film gibi kaza, yoldaki başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arkadan gelen araç hızla ilerliyor, önündeki aracı solladığı sırada kontrolünü kaybediyor. İlk bariyerlere sonra da araca çarparak duruyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:32 Kaynak: İHA
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