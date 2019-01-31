Son Dakika Haberleri: Film Gibi Kaza Anı Kamerada

Film Gibi Kaza Anı Kamerada

50 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere sonra da yoldaki bir araca çarptı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere sonra da yoldaki bir araca çarptı. Filmleri aratmayan kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Tuzla arasındaki bağlantı yolunda aksiyon filmlerini aratmayacak bir kaza gerçekleşti. Aracıyla hızla ilerleyen sürücü, önündeki aracı solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpmasına rağmen hızını alamayan araç oradan da yol üzerindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Film gibi kaza, yoldaki başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arkadan gelen araç hızla ilerliyor, önündeki aracı solladığı sırada kontrolünü kaybediyor. İlk bariyerlere sonra da araca çarparak duruyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

Tuzla, Sabiha Gökçen, 3. Sayfa
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