Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı - Son Dakika
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Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı

09.05.2022 07:31

Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı Gaspçılar kiraladıkları araçla 25 kilometre kaçtıktan sonra yakayı ele verdi Bursa'da gasp suçundan aranan şüpheliler polis ekiplerinden yaklaşık 25 kilometre kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandılar.

Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı

Gaspçılar kiraladıkları araçla 25 kilometre kaçtıktan sonra yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da gasp suçundan aranan şüpheliler polis ekiplerinden yaklaşık 25 kilometre kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandılar.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş şube müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliği ekipleri, kısımlarınca aranan şahısların kiraladıkları 16 ANK 897 araç ile 11 Eylül Bulvarı'nda oldukları bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, aracı 11 Eylül Bulvarı'nda görerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, süratli bir şekilde giderek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 25 kilometre boyunca kaçtıktan sonra, araçta bulunan S.S. ve M.D. Samanlı Caddesi'nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kiralık araç ise çekici yardımıyla incelemek üzere emniyetin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan S.S.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından arandığı ayrıca 34 adet kaydı olduğu, M.D'nin ise 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı
Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı
Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı
Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı
Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı
Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı

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Tragger, Polis, Film, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı - Son Dakika


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