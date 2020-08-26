Film gibi kovalamaca sonucu yakalanmıştı, adliyeye sevk edildi
Aydın'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve dün yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan S.E. adliyeye sevk edildi.
Aydın'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve dün yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan S.E. adliyeye sevk edildi.
Dün öğlen saatlerinde çeşitli suçlardan araması bulunan ve iki hafta önce polisin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık veren S.E.'nin kiralık bir araçla seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Kardeşi G.E.'nin de içerisinde bulunduğu kiralık araç ile kaçmaya başlayan şahıs, Efeler ilçesinden İncirliova ve Germencik ilçesine doğru kaçtı. Zaman zaman tali yollarda izini kaybettirmek isteyen şahısları yakalamak için polis ve jandarma ekipleri takiplerini sürdürdü. Şahısların kaçtıkları aracın Bodrum'dan kiralandığını belirleyen ekipler araç takip sistemi ile şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu son olarak Germencik'in Alangüllü Mahallesi'ne giren S.E. ve G.E. kardeşler çıkmaz yola girdi. Burada aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan S.E. ve G.E. kardeşlerden S.E. yakalanacağını anlayınca başına silah dayadı. Ekipler tarafından ikna çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve S.E. silahla birlikte polis ekiplerine teslim olurken, araçta bulunan kardeşi G.E. ise dağlık arazide izin kaybettirdi.
Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:41
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Film gibi kovalamaca sonucu yakalanmıştı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk