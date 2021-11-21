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Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu - Son Dakika

Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu

21.11.2021 11:47

İstanbul Beyoğlu'nda Yeşilçam filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Ancak koşarken düşen genç, çantayı kadına kaptırdı. Bu sırada olay yerine gelen başka birileri genci soydu.

Beyoğlu'nda film sahnelerini aratmayan bir gasp olayı meydana geldi. Mekanda eğlendiği kadınla otele giderken kadının çantasını çalan şahıs, ayağı kayıp düşünce başka gaspçıların hedefi oldu.

OTELE GEÇİYORLARDI

Mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Kadının otele geri girmesi sonrasında taksiyle gelen başka bir şahıs ise yerde yatan gencin telefonunu ve paralarını çalıp kaçtı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Beyoğlu'nda "bu kadar da olmaz" dedirten olay, Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda bir otele gitti. Otel odasında ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M., tartıştığı kadının çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı. Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı. Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı. Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı. Genç adam ise kadının saldırısına tepki vermeden yerde yatmaya devam etti.

15 BİN LİRA DEĞERİNDE CEP TELEFONU

Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı. Durumu fark eden otel çalışanları olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. 15 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 100 dolar ve 600 lirayı çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Beyoğlu'nda yaşanan trajikomik hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın kadından kaçtığı sırada merdivenlerden yere düştüğü ve kadının darp ettiği, bir süre sonra ticari taksi ile gelen gencin yerde yatan şahsın telefonunu alarak kaçtığı görülüyor.

Beyoğlu, Katar, Otel, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu - Son Dakika
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