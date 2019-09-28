Son Dakika Haberleri: Film gibi operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Film gibi operasyon

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün gece saatlerinde kına düğününden eve dönerken 30 metrelik uçuruma düşen kadın, yaralanarak mahsur kaldığı yerden 10 saat sonra itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Film gibi operasyon, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün gece saatlerinde kına düğününden eve dönerken 30 metrelik uçuruma düşen kadın, yaralanarak mahsur kaldığı yerden 10 saat sonra itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Olay, dün akşam Başiskele ilçesi Havuzlubahçe 703. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Havuzlubahçe Mahallesi'nde bir kına düğününe katılan Mihriye Baştürk (65), saat 22.00 sıralarında kına sonuna doğru evine dönmek için yola çıktı. Düğünün yapıldığı yerden evine giden yan yola giren Baştürk, saatler geçmesine rağmen evine dönmedi. Annelerinin eve dönmediğini fark eden Hasan Baştürk, kız kardeşleri ve yakınları ile aramaya çıktı. Sabah 08.00 sıralarında ormanlık alanda bağırarak yardım isteyen birinin olduğunu duyan Baştürk ailesi, annelerinin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığını görünce 112 Acil yardım ekiplerinden yardım istedi.


1 saat süren film gibi operasyon ile kurtarıldı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 30 metrelik uçuruma yuvarlanan Mihriye Baştürk'ün yanına itfaiye aracına bağladıkları halatlarla inen ekipler, yaşlı kadını kayalıkların arasında yaralı bir şekilde yatarken buldu. Hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, sedeyeye aldıkları yaşlı kadını sabitledikten sonra sedyeyi halatlara bağlayarak vatandaşların da yardımıyla uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.


Gece eve dönmedi sabah sesini duyanlar sayesinde kurtuldu


Yaklaşık 10 saat uçurumda yaralı halde yardım bekleyen Baştürk, ambulansa alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı. Annelerinin düştüğü yerden bariyer önlemi alınmadığı için sık sık benzer durumlar yaşandığını söyleyen Hasan Baştürk, "Kına gecesinden çıktıktan sonra karanlık burası, kenardan gelirken tansiyonu da var, başı döndü herhalde yuvarlanmış. Ayakkabısını, eşarbını bu arada bulduk. Gece yoktu, sabah sesini duyduk" dedi. - KOCAELİ

Başiskele, İtfaiye, Baştürk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Film gibi operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]