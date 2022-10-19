Son dakika haber: Hırsızlara film gibi operasyon kamerada: 8 gözaltı

Hırsızlara film gibi operasyon kamerada: 8 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden hırsızlık yapan 8 kişi suçüstü yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden malzeme çalarak satan 8 kişi ve çalıntı malzemeleri satın alan 1 kişi yakalandı. Çalınan ve satılmak üzere olan malzemeler, çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin düzenlediği operasyon da kameraya yansıdı. Kaydedilen görüntülerde şüphelilerin polislerce gözaltına alınması, çalınan malzemelerden görüntüler yer alıyor.