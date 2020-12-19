6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da hafif ticari araçta 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir hafif ticari aracı takibe aldı.
Durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, kaputun altına gizlenmiş 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.A. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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