Film Gibi Operasyonla Yakalanan 'Uyuşturucu Baronu' Adliyede (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIErzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili film gibi operasyonda yurt dışına kaçarken yakalanan 'uyuşturucu baronu' Mehmet Zeki F.
TUTUKLANDI Erzurum
'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye
'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili film gibi operasyonda yurt dışına kaçarken yakalanan 'uyuşturucu baronu' Mehmet Zeki
F., 3 saatlik savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Mehmet Zeki F., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Baronun tutuklanmasıyla birlikte, tarihi operasyonla gözaltına alınan 4 kişi cezaevine konmuş oldu. Mehmet Zeki F., zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:23 Kaynak: DHA
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