Film gibi soygun yapıp kaçmışlardı...O zanlılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Film gibi soygun yapıp kaçmışlardı...O zanlılar yakalandı - Son Dakika

Film gibi soygun yapıp kaçmışlardı...O zanlılar yakalandı

6 saat önce

Film gibi soygun yapıp kaçmışlardı.

Film gibi soygun yapıp kaçmışlardı...O zanlılar yakalandı

Küçük çocukları kullanıp kapkaç yaptıran çete çökertildi

Ümraniye'de vatandaşlardan toplamda 400 bin lira para çalan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de banka şubesi önünde beklettikleri küçük çocukları kullanarak banka ve tapu işlemlerini yapan vatandaşların toplamda 400 bin lirasını çaldıran 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuk şüphelilerin kaçış anı kameralara yansırken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 4 Aralık tarihinde Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 şüpheli 18 yaşından küçük çocukları kullanarak banka takipli suçlar için kullandı. Bu çocukları banka, tapuda satış işlemlerinin yapıldığı yere götüren şüpheliler, çocukları elinde yüklü miktarda para olan vatandaşların peşine düşürdü. Takibi gerçekleştiren çocuklar kapkaç ve zorlama suretiyle vatandaşların yaklaşık 400 bin lira parasını çalarak kayıplara karıştı. Çocuk şüphelilerin kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından vatandaşların şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Şüphelilerin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yaptırdı. Yapılan takip sonucunda çocukları suça sürükleyen 1'i çocuk 4 şüpheli, polis tarafından dün yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Vedat P. ve B.P.emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin metruk binaları kullandığı belirlendi

Öte yandan şüphelilerin genel olarak temas etmeden, teknik araçlara takılmamak adına yüksek derecede tedbir aldıkları ve mernis adresleri dışında özellikle mega kentin suç oranını yüksek olduğu mahalle içlerinde metruk ya da hiç kaydı bulunmayan adreslerde bimekan şahıslar olarak ikametlerini sağladıkları öğrenildi. Herhangi bir kolluk tarafından yakalanmalarına yönelik çalışma olduğu zaman ise bu tür yerlerde kaçışlarının çok yüksek olduğu tespit edildi.

Film gibi soygun yapıp kaçmışlardı...O zanlılar yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:08 Kaynak: İHA

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