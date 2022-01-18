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Film gibi soyguna 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

Film gibi soyguna 6 yıl hapis cezası

18.01.2022 11:08
Film gibi soyguna 6 yıl hapis cezası

Banka şubesinden çıkan muhasebeciyi uzun süre takip ederek, yazdıkları senaryo gereği adeta film sahnelerini aratmayan hareketlerle soyan sanıklara verilen 6'şar yıl hapis cezası Yargıtay'ca onandı.

Banka şubesinden çıkan muhasebeciyi uzun süre takip ederek, yazdıkları senaryo gereği adeta film sahnelerini aratmayan hareketlerle soyan sanıklara verilen 6'şar yıl hapis cezası Yargıtay'ca onandı. Yüksek mahkeme, 'Pislikçilik' diye tabir edilen yöntemiyle muhasebecinin hayatını karartan sanıkların temyiz müracaatını geri çevirdi.

Akıllara durgunluk veren olay, banka şubesinden 20 bin dolar ile 30 bin TL çeken muhasebecinin para dolu çantayla yürüyerek iş yerine gitmeye karar vermesiyle başladı. An be an muhasebeciyi takip eden iki hırsız, yazdıkları senaryoyu hayata geçirdi. Dolandırıcılardan birisi, muhasebecinin ceketine yapışkan bir madde sürürken, diğeri eline aldığı kolonyalı mendille ceketi temizleme telaşına düştü. El çabukluğu ile muhasebecinin bir anda yere bıraktığı paraları alan iki dolandırıcı, kısa sürede sırra kadem bastı. Soyulduğunu anlayan muhasebeci, durumu hemen polise bildirdi. Yapılan araştırma sonucu 'pislikçilik' diye tabir edilen dolandırıcılık olayına karışan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki sanık, 'Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık' suçundan 6'şar sene hapis cezası aldı. Sanıklar, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, olayın fark ettirmeden üzerine yapışkan bir madde sürdükten hemen sonra arkasından omzuna dokunarak 'üzeriniz kirlenmiş' dediği, muhasebecinin elbisesini kontrol ettiğinde, yapışkan bir maddeyle üzerinin kirlendiğini hatırlatıldı. Kararda şu cümlelere yer verildi;

"Hemen orada bulunan kırtasiyeciden aldığı ıslak mendille, sokak ortasında çömelmiş vaziyette çantada yanında iken üzerini temizlemeye çalışırken bir anda dikkati dağılmıştır. Sanıkların para bulunan çantayı alıp ortadan kaybolduğu, bu suretle her iki sanığın polisiye tabirle, 'pislikçilik' suretiyle hırsızlık suçunu işledikleri hususunda 6. Ceza Dairesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asliye Ceza Mahkemesi arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Her iki sanığın özel beceriyle işlenen hırsızlık suçundan 6'şar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, içinde para bulunan çantanın muhasebeci tarafından yere bırakıldıktan sonra çalınması nedeniyle, sanıkların sübut bulan fiilden dolayı TCK'nın 141/1. maddesinden dolayı cezalandırılması gerektiği görüşündedir. Ancak somut olayda özel beceriyle işlenen fiilin elde veya üstte taşınan eşyaya yönelik olması gerekir. Sonuç olarak, sanıkların başından itibaren mağduru takip ettikleri, önce üzerini kirletip, sonra da yardım ediyormuş gibi davranarak dikkatini dağıttıkları, özel beceriyle hazırladıkları mizansen sonucunda mağdurun özenle korumaya çalıştığı içi para dolu çantayı çaldıkları anlaşıldığından ilk derece mahkemesinin hukuki nitelendirmesinin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." - BURSA

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Yargıtay, Mahkeme, Banka, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi soyguna 6 yıl hapis cezası - Son Dakika


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