Film gibi soygunun perde arkası

Erzurum, suç tarihinin en ilginç soygunlarından birine sahne oldu. Film senaryolarını aratmayacak türden hazırlanan soygun planı. Kar maskeli ve bisikletli iki soyguncunun içinde binlerce Euro bulunan kasayı nasıl açtıkları ve polisin inanılmaz takibi filmleri aratmadı.



Olay 23 Eylül Pazartesi günü Gürcükapı semtindeki Yıldız AVM'de meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce çalıştığı AVM'den "Askere gideceğim" bahanesiyle ayrılan A.C. (21), Tekirdağ'a giderek burada yaşayan eniştesi Y.B. (23) ile film senaryolarına taş çıkaracak türden bir soygun planı hazırladı.



İlk iş bisiklet aldılar



Otomobilleriyle Tekirdağ'dan İstanbul'a geçen A.C. ve Y.B. ilk iş olarak plaka sorunu olmadığı için kendilerine birer bisiklet aldı. Daha sonra yola koyulan ikili Erzincan'a geldiklerinde araçlarını burada park ederek kendilerine yardım eden iki kişinin kiraladığı araçla Erzurum'a geldi. Pazartesi gecesi saat 23.30 sıralarında AVM'nin dış cephesindeki yangın merdivenini kullanarak AVM'ye giren soyguncular, ilk olarak kamera kayıt cihazını söküp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar iş yerinde kasayı açmak için uğraştılar.



Spiralle kırdılar



Saatler 02.30'u gösterdiğinde kasayı açmak için denemedik yol bırakmayan ikili, en sonunda gürültü çıkaracağını bile bile spiral kullanarak kasayı açtı. Kasada bulunan 160 bin Euro ve yaklaşık 15 bin lirayı sırt çantalarına koyarak girdikleri gibi binadan çıkmak isteyen soyguncular, yangın merdiveninin yanındaki direğe atlayarak aşağı indi. Tüm bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken, ilk atlayan Y.B.'nin merdiven korkulukların bir süre asılı kalarak sallanması ve yere ineceği sırada ayağını burkması görüntülere yansıdı.



Bisikletle kaçtılar



Görüntülerden tek tip elbise giydikleri ve kar maskesi kullandıkları görülen A.C. ve Y.B., AVM'nin bir kaç yüz metre ötesine park ettikleri bisikletlere binerek Şükrüpaşa Semti üzerinden tüm stabilize yolları kullandı ve otogara kadar geldiler. Buradan yine kiraladıkları araçla Erzincan'a ardından buradaki araçlarıyla İstanbul'a giden soyguncular izlerini kaybettirdiklerini düşündüler.



3 Bin 500 saatlik görüntü izlediler



Sabah saatlerinde soygunu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine AVM'ye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Masası ekipleri, ilk incelemelerinin ardından çevredeki tüm MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını izlemeye başladılar. Konuyu yakından takip eden Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla 3 bin 500 saatlik görüntüyü saniye saniye izleyen dedektifler, A.C. ve Y.B.'nin bisikletle kaçış güzergahlarını tek tek belirlediler.



Yaralanması 'iz' oldu



Soyguncuların Erzincan'da araç değiştirmesine varıncaya kadar tüm detayları ortaya çıkaran Hırsızlık Masası dedektifleri, merdivenden direğe atlarken, sağ ayağını burkan ve aksayarak yürüdüğü fark edilen A.C.'nin izini İstanbul'da sürdü. Bir devlet hastanesinde tedavi olduğu anlaşılan A.C.'nin kimliğinin belirlenmesinden sonra adresini de tespit eden ekipler, soygundan üç gün sonra ilk şüpheliyi gözaltına aldı. A.C.'nin ifadesi sonrasında da enişte Y.B. Tekirdağ'da yakalandı.



"O kadar parayı görünce panikledik"



Erzurum'dan giden Hırsızlık Masası dedektifleri, A.C. ve Y.B.'nin Arnavutköy'de bir yakınına ait evin çatı katında paraları bulurken, suçlarını itiraf eden soyguncular, kasadan bu kadar çıkacağını beklemediklerini söylediler. Desteler halindeki Euroları görünce paniklediklerini anlatan A.C. ve Y.B., "Bu ilk işimizdi çok pişmanız" diye ifade verdiler.



İkisi tutuklu, ikisi serbest



Suç tarihinin en büyük kasa soygununa imza atan A.C. ve Y.B., alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, soygunculara yardım eden iki şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bu arada emniyet müdürü Mehmet Aslan, kısa sürede olayı çözen ve soyguncuları yakalayan Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Masası ekiplerini tebrik etti. - ERZURUM