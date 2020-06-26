Film gibi yangın izlediler - Son Dakika

Film gibi yangın izlediler

-Lojman bahçesindeki ot yangını paniğe neden oldu

-Çevredeki evlerin damlarına çıkan vatandaşlar film izler gibi yangını izledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir lojmanın bahçesinde çıkan ot yangını paniğe neden oldu. Çevredeki binaların damlarına çıkan vatandaşlar film izler gibi alevleri izledi.

Gaziantep'in şahinbey ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Mardintepe sokak üzerinde bulunan lojmanların bahçesindeki otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede lojmandaki binaları çevreleyerek, gök yüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Mahallede yaşanan korku üzerine ise itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler azalırken, şans eseri yangın binalara sıçramadı.

Olay yerine gelen ekipler, kalan küçük çaplı alevlere müdahale ederek, soğutma çalışması başladı.

Korkulu anlara neden olan yangını çevredeki binaların damına çıkan vatandaşlarda izledi. Vatandaşlar evlerin damından film izlerken yangını ve söndürme çalışmalarını dakikalarca izledi.