Film İçin 35 Derece Sıcaklıkta Kar Yağdırıldı!
6 dakika önce
Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, dört mevsimi bir arada yaşadı. Oyuncular, 35 derece sıcaklıkta Moda sokaklarını kar altında dolaştılar.
Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in üstlendiği 'Bir Aşk İki Hayat' filminde dört mevsim arka arkaya tek bir sahnede yaşandı. 15 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşan ve geçtiğimiz yaz çekimleri gerçekleşen filmde başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, 35 derece sıcaklıkta senaryo gereği önce paltolarını giyerek soğuk kış günlerine geri döndüler.
Moda sokaklarını dolaşan ikili, önce kar altında kalarak beyazlar içinde dolaştılar. Bu sırada setin yakınından geçenler de lapa lapa kar yağdığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Akyürek ve Korel, aynı sahnede sırasıyla sonbahar, ilkbahar ve yazı da peş peşe yaşadı.
Tek bir sahnede dört mevsimin aynı mekanda yaşandığı anlar, sosyal medya kullanıcılarından beğeni dolu yorumlar aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:08 Kaynak: Bültenler
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