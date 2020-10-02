Film izlerken detayları hissetmek isteyenler için Samsung Q80T Smart - Son Dakika

Samsung Q80T QLED 4K UHD Smart TV sahip olduğu özelliklerle televizyonda film izlerken her sahnede detayları hissetmek isteyenlere sunduğu üstün izleme deneyimi ile ön plana çıkıyor.

Samsung açıklamasına göre, markanın televizyonları sahip oldukları teknolojiler ile film izlemeyi sevenler için üstün bir izleme deneyimi sunarak sektörde farklılaşıyor.

Bu televizyonlar içerisinde, Samsung Q80T QLED 4K UHD Smart TV modeli, "Direct Full Array", "Quantum İşlemci 4K", "OTS (Nesneleri Takip Eden Aktif Ses)" ve "Quantum HDR 12X" özellikleri ile bu deneyimi evlere taşıyan bir TV olarak öne çıkıyor.

Samsung'un 50 inç, 55 inç, 65 inç ve 85 inç seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu model, film izleyenleri aksiyonun içine çeken özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ayrıntılar olağanüstü bir kontrastla sunuluyor

Samsung'un Q80T QLED 4K UHD Smart TV modelinde yer alan "Direct Full Array" özelliği sayesinde film izlerken ayrıntılar olağanüstü bir kontrastla sunuluyor. TV'de yer alan hassas kontrollü arka ışıklar, daha zengin siyah renk elde etmek için akıllıca ayarlanıyor ve böylelikle film izlerken üstün bir kontrastla net ayrıntılar deneyimlenebiliyor. Ayrıca, Arka Işık Bölge Kontrolü, filmlerde en doğru siyah tonlarıyla görüntülerde inanılmaz bir derinlik sunuyor.

En iyi izleme deneyimi için görüntüleri optimize eden güçlü zeka

TV'de kullanılan Samsung'un güçlü işlemcisi Quantum İşlemci 4K ile görüntü kalitesi başarılı izleme koşullarına göre optimize ediliyor. Ayrıca 4K AI Görüntü Yükseltme teknolojisi ile görüntü parazitleri azaltılıyor, kayıp ayrıntıları düzeltiliyor. Bu sayede kaynağından bağımsız olarak 4K çözünürlüğe sahip görüntüler ve sesler elde edilebiliyor.

Samsung Q80T QLED 4K UHD Smart TV "Nesneleri Takip Eden Aktif Ses (OTS)" özelliği sayesinde ise her hareketi takip eden ses ile tüm sahnelerde yankılanan ince ayrıntılar deneyimlenebiliyor. TV'ye yukarıya ve aşağıya doğru ses vermesi için yerleştirilmiş hoparlörlerle son derece gerçekçi ve 3 boyutlu ses deneyimi sunuluyor.

Ayrıca, televizyonda bulunan Quantum HDR 12X özelliği ile kontrastların daha derin olması sağlanıyor. Söz konusu özellik ayrıca çok karanlık veya aydınlık alanlarda gizli ayrıntıları ortaya çıkarmak için destek sağlıyor. HDR10+ın dinamik ton eşlemesi ile filmlerdeki renk ve kontrast sahneye göre ayarlanabiliyor.