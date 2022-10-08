Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor - Son Dakika
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Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

08.10.2022 12:40
Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

Kırklareli'nde çocukluğunda merak duyduğu aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarını biriktiren Tansu Koç, 200 parçadan oluşan koleksiyonu ile tarihi mekanlarda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.

Kırklareli'nde çocukluğunda merak duyduğu aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarını biriktiren Tan su Koç, 200 parçadan oluşan koleksiyonu ile tarihi mekanlarda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.

Lüleburgaz ilçesinde bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan 34 yaşındaki Koç, 15 yıldır aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarını biriktiriyor.

Evinin bir odasını oyuncaklarla donatan Koç, boş zamanlarında da tarihi mekanları fon yaparak figürlerin fotoğraflarını çekiyor.

Çektiği fotoğraflar ile oyuncaklarına hayat veren Koç, bu fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyor. Koç, bu sayede farklı bir uğraş ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

"Fotoğraf makinemi ve figürleri yanımda taşıyorum"

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başlayan aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarına ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Figür koleksiyonu yapıp bunları fotoğraflamasının ise ayrıca hoşuna gittiğini anlatan Koç, figürlerle oluşturduğu kompozisyonların kendini çok mutlu hissettirdiğini ifade etti.

İmkan buldukça koleksiyonuna yeni figürler eklemeye çalıştığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Sürekli fotoğraf makinemi ve figürleri yanımda taşıyorum. Küçük bir su birikintisinde büyük bir göl gibi efekt yapmayı ya da küçük bir çalıyı büyük bir ormanmış gibi çekmeye çalışıyorum. Kendi kurduğum sahneyi fotoğrafa yansıtmaya çalışıyorum. Orman mekanı istediğimde yol kenarında bir yerde çekebiliyorum. Tarihi bir mekan istediğimde ise camileri tercih ediyorum. Caminin kenarlarına koyuyorum figürü. Bir taşın kenarında ufak bir pozlama yapıyorum, o şekilde fotoğrafa döküyorum."

Koç, daha çok tarihi mekanları tercih ettiğini, 15 yıldır biriktirdiği figürleri yaklaşık 5 yıldır fotoğrafladığını dile getirdi.

Oyuncakların fotoğrafını çekerken görenlerin şaşkınlıkla kendisini izlediğini, sonucu gördüklerinde ise olumlu tepkilerini ilettiklerini aktaran Koç, "34 yaşında bir adam oyuncaklarla oynuyor gibi gözüküyor. Böyle bakışlara sahne oluyorum. Çocuklar yanıma geliyor, onlarla konuşuyoruz. İlk başta yadırgayanlar oluyor ama onlara çektiğim fotoğrafları gösterince biraz farklı gözle bakıyorlar. Sosyal hayattaki sıkıntı ve stresten beni alıyor, farklı boyuta, huzura erdiriyor diyebilirim. Bundan keyif alıyorum. Gündelik dertlerimi, sıkıntılarımı unutuyorum. Bu şekilde hobimi hem devam ettirmiş oluyorum hem de kendimi biraz huzura erdiriyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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