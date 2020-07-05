Film makarasından da ev mi olur demeyin ! - Son Dakika

Film makarasından da ev mi olur demeyin !

Bir dönemler fotoğraf makinelerinde kullanılan makaralı filmler bugün artık nostaljik olurken, Trabzon'da 42 yıldır gazetecilik yapan Şemsettin Öztürk, eski dönemlerde kullandığı film makaralarını biriktirerek evinin iç ve dış cephesini bunlarla süsleyerek evini bambaşka bir hale getirdi.

Bir dönemler fotoğraf makinelerinde kullanılan makaralı filmler bugün artık nostaljik olurken, Trabzon'da 42 yıldır gazetecilik yapan Şemsettin Öztürk, eski dönemlerde kullandığı film makaralarını biriktirerek evinin iç ve dış cephesini bunlarla süsleyerek evini bambaşka bir hale getirdi.

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Trabzon'un Of ilçesinde dünyada eşi benzeri olmayan evine yaklaşık 82 bin film makarası kullanarak sıra dışı bir görüntüye kavuşturan Öztürk, yaptığı bu çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'na giremediği için üzgün olduğunu söyledi. Bir gazeteci olarak evinin, gazetecilerin kullandığı malzemeyle dekor vermek istediğini belirten Öztürk, "42 yıldan beri basın mensubu olarak çalışıyoruz. Çeşitli gazetelere, televizyonlara haber gönderiyorum. Yaklaşık 20 yıl kadar fotoğraf film makarası biriktirdim. O dönemler fotoğraf makinelerine makaralı film takılıp kullanılıyordu. Yıllar önce bir berber dükkanının etrafı jilet kutularıyla kaplı olduğunu görünce bende ondan esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bende gazeteci olduğum için gazetecinin de evinin etrafı film makaralarıyla kaplı olmasını istedim. Bu şekilde nostaljik bir şey yaptım. 6 ay içerisinde evin dış cephesini kapladım. Dünyada eşi benzeri olmadığı için Guinness Rekorlar kitabına başvurdum. Ancak benimsenmedi. Bize göre benimsenmesi gerekirdi" dedi.

"82 BİN FİLM MAKARASI KULLANDIM"

Evin dış cephesine yaklaşık 82 bin film makarası kullandığını belirten Öztürk, "Evin dış cephesine yaklaşık 82 bin civarında film makarası kullandım. Bunların bir kısmını kendim, bir kısmını ise yöredeki gazeteci arkadaşlarım ve fotoğrafçılardan tedarik ettim. Kendilerine biten film makaralarını çöpe değil kutulara atmalarını tembihlemiştim. Onlarda sağ olsunlar biriktirdiler bende onlarla evin dış cephesini kaplatmış oldum. Dünyada bunun eşi ve benzeri yok. Maalesef Guinness Rekorlar kitabına giremediğim için üzgünüm. Aslında bunu tüm gazeteciler adına yapmıştım. Günümüzde artık bunlar daha kullanılmıyor. Ancak ben tedbirimi almıştım. Elimde 2-3 bin tane var. Sökülen olduğunda yerine monte ediyorum. Bunu torunlarıma kadar saklamayı düşünüyorum. Bölge halkımızın dışında turistler daha çok ilgi gösteriyor. Bakıp inceleyip güzel olduğunu söyleyip teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)

Şemsettin Öztürk, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Film makarasından da ev mi olur demeyin ! - Son Dakika

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