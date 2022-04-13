Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

13.04.2022 22:27

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Musa Anter Caddesi'ndeki bir kuyumcuda dün meydana gelen silahlı saldırı olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda iş yerinin ortaklarından Z.A. göğsünden vurulup yere yığılırken, silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kayapınar ilçesinde önceki gün öğlen saatlerinde yüzlerinde maske ile bir kuyumcuya gelen iki şüpheli, içeri girerek ateş etmeye başladı. Saldırıda iş yerinin ortaklarından Z.A. göğsünden vurulup yere yığılırken, silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Polisler bugün olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şahıs ve kaçtıkları aracı kullanan kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte suç aletleri de ele geçirildi.

Film sahnelerini aratmayan anlar! Kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganların silahla dükkana girdikleri ve dükkan ortağına ateş açtıkları görüldü. Göğsünden vurulan Z.A.'nın ise hemen belindeki silaha sarıldığı ve saldırganlara karşılık verdiği izlendi.

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Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika


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