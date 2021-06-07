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Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur - Son Dakika

Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur

07.06.2021 15:02

Adana'da bir site içerisinde aynı anda intihar girişimi, araç alım-satım pazarlığı ve doğum günü kutlaması yaşandı.

Adana'da bir site içerisinde aynı anda intihar girişimi, araç alım-satım pazarlığı ve doğum günü kutlaması yaşandı. Trajikomik olay döngüsü kameraya yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, oto galericilik yapan İsmail Kuşçu site içerisinde bir otomobili almak için pazarlık yapmaya başladı. Bu sırada sitede oturan bir çocuğun da kamelyada doğum günü kutlanırken, C blok 6'ncı katta ise bir kişi cinnet geçirip bileklerini kesip intihar etmeye kalkıştı. Siteye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sitede oturan Bekir Demir ise aynı anda yaşanan olaylar silsilesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip Adana ağzıyla anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Bekir Demir'in, "Bir kişi intihar etmeye kalkışırken adamlar burada araba pazarlığı yapıyor, şu tarafta da çocuklar doğum günü partisi yapıyor" diye konuşması, oto galerici İsmail Kuşçu'nun ise "Bak hele onun derdi ney" diye sorması yer aldı.

"ŞAŞIRDIK, TUHAFIMIZA GİTTİ"

Video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken Bekir Demir, yaşanan olayları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Demir, "Dün enteresan bir durumla karşılaştık. Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağıya atlamasını gördüm. Şaşırdık, tuhafımıza gitti. Biz de oradaki krizi soğukkanlılıkla yönetmeye çalıştık. Allah'a şükür o intihar etmek isteyen kişi atlamadı" dedi.

Araba pazarlığı sırasında intihara kalkışan kişinin düşmemesini dilediklerini kaydeden Demir, "İsmail araba pazarlığındayken hatta intihara kalkışan kişi üzerine düşse araba hasarlı olur falan diyerek espri yaptılar. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. Arkada çocuk sesleri vardı" dedi.

Araç alım-satım pazarlığı yapan İsmail Kuşçu ise, "Ben burada pazarlık yaparken çocuklar orada doğum günü kutluyordu. Bekir'in video çektiğini görünce baktım ki adam intihar ediyor. O sırada 'Bak hele o neyin derdinde' dedim. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Öyle bir anı yaşadık, güzel bir gündü. Eğer insanları güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur
Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur
Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur
Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur

İsmail Kuşçu, Ambulans, İntihar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Film sahnesi değil... Böylesi ancak Adana'da olur - Son Dakika


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