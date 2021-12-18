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Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları! - Son Dakika

Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!

18.12.2021 09:46
Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!

Ticaret yapmak için Irak'tan İstanbul'a gelen 4 iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu. Filmleri aratmayan bir operasyonla kendilerine polis süsü veren dolandırıcılar, iş adamlarının bulunduğu aracın önünü kesip kelepçe taktı ardından da çanta dolu parayı alarak kayıplara karıştılar.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Irak'tan gelen 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak için anlaştıkları iki kişinin arkadaşları tarafından gasp edildi. 185 bin dolarla kaçan zanlılar, operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!

Irak'tan Türkiye'ye gelen 4 iş insanı, düzmece ticaretle hayatlarının şokunu yaşadı. 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak üzere anlaştıkları 2 kişinin arkadaşları tarafından 185 bin doları (1 milyon 540 bin lira) gasp edildi. Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 4 iş insanı, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Irak'tan Türkiye'ye geldi.

KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VERDİLER

Havalimanında ticaret yapacağı kişiler tarafından alınan iş insanları, Piyer Loti'de bulunan bir otele yerleştirildi. Otelde konaklayan Ahmed A., Fahmı S., Layth Z. ve Mustafa B., ticaret yapmak için Hezha H., ve Hasan Ö. ile buluştu. Taraflar tekstil ürünü satın almak için Beyazıt'ta Yaseen A.'nın ofisine gitti. Iraklı 4 iş insanı, görüştükleri kişilerden 185 bin dolarlık tekstil ürünü almaya karar verip para çekmek için ayrıldı. İki gün sonra yanlarına 185 bin dolar alarak tekrar ofise gitmek için otelden ayrılan iş insanları, Hezha H. ve Hasan Ö.'nün aracına bindi. Bir süre ilerleyen Hasan Ö., aracı arka sokaklara soktu.

KELEPÇE TAKTILAR, SONRA DA KAÇTILAR

Bu sırada iş birliğinde olduğu 5 kişi ise başka bir araçla iş insanlarının bulunduğu aracın önünü keserek herkesi araçtan indirdi. Zanlılar, ellerindeki silahlarla birlikte kendilerinin polis olduğunu, araçta sahte para bulunduğunu söyledi. Hezha H.'yi kelepçeleyerek araçlarına alan 5 kişi, para dolu çantayı da yanlarına alarak diğerlerinin araçla kendilerini takip etmelerini söyledi.

İki araç bir süre gittikten sonra Hasan Ö., kullandığı aracın el frenini çekerek kaçmaya başladı. İş insanını kelepçeleyen diğer araçtaki 5 kişi de mağdur iş insanını araçtan attıktan sonra paralarla kayıplara karıştı.

REKOR CEZAYA ÇARPTIRILDILAR

Yakalanıp tutuklanan 8 zanlıya 15 yıl hapis istendi. Duruşma savcısı sanıklar hakkında verdiği mütalaasında ise görüntü izleme tutanaklarında gasp olayının gerçekleştiğini bu nedenle sanıkları cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme atılı suçlamaları her bir müştekiye ayrı ayrı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 40'ar yıl hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetti. Böylelikle mahkeme 5 sanığa toplamda 200 yıl hapis cezası vererek rekor bir ceza uygulamış oldu.

Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!

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Son Dakika 3. Sayfa Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları! - Son Dakika


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