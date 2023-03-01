FİLM SAHNESİ GİBİ...TUZLA'DA OTOMOBİLİN YOLUNU KESİP SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDILAR - Son Dakika
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FİLM SAHNESİ GİBİ...TUZLA'DA OTOMOBİLİN YOLUNU KESİP SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDILAR

01.03.2023 12:18

TUZLA'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi.

TUZLA'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi. Minibüsten inen silahlı 3 kişi otomobil sürücüsünü hedef aldı. Sürücü kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan zorla indirilip darbedilen sürücü, minibüse sokularak kaçırıldı. Otomobildeki kadın ise direksiyon başına geçip, minibüsü takip etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen kişi, yanında bir kadınla otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi. Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Tuzla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: FİLM SAHNESİ GİBİ...TUZLA'DA OTOMOBİLİN YOLUNU KESİP SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDILAR - Son Dakika
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