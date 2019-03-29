Film Setinde Bir Gün Geçirmek (Enes Batur: Gerçek Kahraman)
16 dakika önce
Ben Enes Batur, Film setinde bir gün geçirmek temalı videomuzda bir gün 24 saat boyunca Enes Batur Gerçek Kahraman filminin setinde bir gün geçirdim ve Ekibi tanıttım film setimizde hep çalıştık hem gezdik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Film setinde bir gün geçirmek temalı videomuzda bir gün 24 saat boyunca Enes Batur Gerçek Kahraman filminin setinde bir gün geçirdim ve Ekibi tanıttım film setimizde hep çalıştık hem gezdik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:17 Kaynak: Youtube
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