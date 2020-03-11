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Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
6 saat önce
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
New York'ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:45
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