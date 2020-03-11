Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


New York'ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:45 
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