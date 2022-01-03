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FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ - Son Dakika

FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ

03.01.2022 15:54

BURSA'da kurye olarak çalışan Vedat Gümüşgöz (26), 5 yıl önce oynadığı bir filmde terörist rolü gereği giydiği kostümle çekildiği fotoğrafı, sosyal medyada paylaşınca 2 kez işten kovuldu.

BURSA'da kurye olarak çalışan Vedat Gümüşgöz (26), 5 yıl önce oynadığı bir filmde terörist rolü gereği giydiği kostümle çekildiği fotoğrafı, sosyal medyada paylaşınca 2 kez işten kovuldu. Kendisine iftira atan kişiler ve firmalar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gümüşgöz Fotoğraf, başımıza bela oldu. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım. Kimse beni teröristlikle suçlayamaz dedi.

Osmangazi ilçesi, Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce ek gelir sağlamak için filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Gümüşgöz'e 'Bordo Bereliler 2 Afrin' filminde terörist rolü verildi. Filmde kısa süre rol alan Gümüşgöz, senaryo gereği askerler tarafından vurularak, öldürüldü. Çekimlerin ardından Gümüşgöz, aynı rolde figüranlık yapan kişiler ve yönetmen yardımcıları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İŞ ARKADAŞI FİRMA YÖNETİCİLERİNE GÖSTERDİ

Vedat Gümüşgöz, yıllar sonra terörist rolü gereği giydiği kostümle çekildiği fotoğrafını, 'Film setinden bir kare' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kuryelik yapan Gümüşgöz'ün iş arkadaşı M.S. fotoğrafı, firma yöneticilerine gönderdi. Fotoğrafı gerçek sanan yetkililer, Gümüşgöz'ü işten çıkardı. Gümüşgöz, daha sonra başka bir firmada kurye olarak işe başladı. M.S. bu sefer de fotoğrafı, Gümüşgöz'ün yeni girdiği iş yerindeki çalışan Y.O.'ya gönderdi. Y.O. da fotoğrafı yöneticilere iletince, Gümüşgöz buradaki işinden de çıkartıldı. 2 kez işten atılınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz Sadece bir sinema filmine gittik, oyun oynadık. Fotoğraf, başımıza bela oldu dedi.

'FİLM İCABI SADECE BİR ROLDÜ'

Bir kast ajansının kendisini filme yönlendirdiğini belirten Gümüşgöz Bana 'sinema filminde oynayacaksın' dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti. Sonra ormanın içinde ışıkların önünde figüranlar ve yönetmen yardımcılarıyla birlikte anı olsun diyerek fotoğraf çektirdik. 3 ay önce sosyal medya hesabımda 'filmden bir hatıra' notuyla fotoğrafı paylaştım. Beni işten çıkarmak isteyen iş arkadaşım, fotoğrafın ekran resmini almış. Ancak altında yazan notu kırpmış. Bu fotoğrafı da çalıştığım firmanın insan kaynakları yöneticilerine 'bu adam teröristtir, dağdan gelmiştir. Bunu işten çıkarın' diyerek yollamış. Sonucunda da beni işten çıkardılar diye konuştu.

Aynı gerekçeyle ikinci işinden de kovulduğunu belirten Gümüşgöz Hayatıma devam etmek zorunda olduğum için o firmadan çıkıp, başkasına kurye olarak girdim. Eski iş arkadaşım sette çekildiğim o fotoğrafı, buradaki yöneticilerime de göndermiş. Oradan da beni işten çıkarttırıyorlar. Bunlar yüzünden ikinci işimden de çıkartıldım. Sevdiğim bir meslek dalında şu an, bu nedenlerle iş yapamıyorum ifadelerini kullandı.

'KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ'

Şu an tekstil sektöründe ayakçı olarak işe başladığını belirten Gümüşgöz, şöyle konuştu

Bu kişiler ve iftirayla beni işten çıkaran şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de askerliğimi yaptım, ben de vergimi ödüyorum. Kimse beni teröristlik ile suçlayamaz. Bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım.

FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ
FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ
FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ

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Osmangazi, Yönetmen, Medya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FİLMDE GİYDİĞİ KOSTÜM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN FİGÜRAN KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ - Son Dakika
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