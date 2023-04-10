Filmdi gerçek oldu - Son Dakika
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Filmdi gerçek oldu

10.04.2023 15:24
Filmdi gerçek oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen mültecileri denizde bir müddet dolandırıp tekrar Bodrum'a bırakması Yeşilçam'ın unutulmaz filmi olan "Banker Bilo" filmini akıllara getirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen mültecileri denizde bir müddet dolandırıp tekrar Bodrum'a bırakması Yeşilçam'ın unutulmaz filmi olan "Banker Bilo" filmini akıllara getirtti.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan "Banker Bilo" filmi Bodrum'da gerçek oldu. Farklı ülkelerden Avrupa hayaliyle için Yunanistan'a gitmek isteyen mültecileri, Didim'den deniz yoluyla Bodrum'a getiren insan kaçakçıları mültecilere Bodrum'u Yunanistan diyerek kandırdı. Türkbükü Mahallesi'ndeki Küçükada üzerine bırakılan mültecileri balıkçılar fark edip sahil güvenlik ekiplerini aradı.

Filmlere konu olan hikayeyi yaşayan 20 mülteci adadan alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay ila 7 yıl önce gelen Suriye uyruklu mülteciler sınırından geçerek geldiklerini, Filistin uyruklu göçmenler ise Mısır ülkesinden hava yolu ile İstanbul'a geldiklerini açıkladı. İstanbul'dan insan kaçakçıları tarafından karayolu ile İzmir'e, İzmir'den başka bir araçla Aydın'ın Didim ilçesine getirildiklerini anlatan mülteciler, Didim'den sürat botuna binerek Yunanistan adalarına kaçmak istediklerini itiraf ettiler. Mültecileri bota bindiren insan tacirlerinin karşısı Yunanistan diyerek Türkbükü açıklarındaki Küçükada üzerine mültecileri bırakıp "Birazdan sizi Yunan ekipler alacak. Oradan İtalya'ya daha sonra da istediğiniz Avrupa ülkesine gidersiniz" dedikleri ortaya çıktı. Film gibi hikayeyi yaşayan mülteciler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerek Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Filmdi gerçek oldu Filmdi gerçek oldu Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı

Yunanistan, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filmdi gerçek oldu - Son Dakika


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