Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar - Son Dakika
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Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar

07.06.2022 12:53

Filmdi gerçek oldu.

Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar

Bursa polisi organize suç çetesini çökertti: 21 gözaltı

BURSA - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandıran ve elde ettikleri parayla rezidans kiralayıp lüks bir hayat yaşayan 21 kişilik çete 'Sazan Sarmalı' adı verilen şafak operasyonuyla çökertildi. Baskın düzenlenen bir iş yerinin güvenlik kamerasında, çete üyelerinin elde ettikleri paraları sayarak paylaşma anları anbean kaydedildi.

İnşaat müteahhitleri ile iletişime geçen çete üyeleri, piyasa fiyatının altında inşaat malzemesi ve demir satma vadetti. Müteahhitlerle pazarlık yapan çete üyeleri, demir satan firmalarla iletişime geçerek belirlenen adreslere demir sipariş etti. Alıcıya, kurdukları paravan şirketlerin hesap bilgilerini veren çete üyeleri, satıcıyla bağlantı kurarak belirlenen adrese demir siparişi verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler kendilerine verilen hesaplara anlaşılan miktarı gönderdi. Alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, 16 farklı ilde 21 kişinin suça karıştığı tespit edildi. Bursa merkezli 15 il ve ilçede dün gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu. 'Sazan Sarmalı' adı verilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

21 kişilik suç örgütünün elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı bilgisine ulaşılırken, baskın yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise çete üyelerinin elde ettikleri paraları saydığı ve o paraları paylaşma anları yansıdı.

21 şüphelinin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar
Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar
Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar
Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar

YORUMLAR
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Bursa'nın yeni yaşam merkezi gün sayıyor Bursa'nın yeni yaşam merkezi gün sayıyor Filmdi gerçek oldu Filmdi gerçek oldu
Kaynak: İHA

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filmdi gerçek oldu...16 kişiyi, 6 milyon dolandırdılar - Son Dakika

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